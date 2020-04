Region er klar med livline til fyringstruede SAS-medarbejdere

Region Hovedstaden forhandler med SAS om at låne omkring 200 administrative medarbejdere, skriver TV2.

Region Hovedstaden og SAS forhandler om en aftale, hvor fyringstruede medarbejderne bliver lånt ud til regionen på seks måneders orlov fra SAS.

Det skriver TV2.

Da der skal testes flere og flere for coronavirus, skal de fyringstruede medarbejdere løse administrative opgaver i de hvide testtelte, der for øjeblikket er rejst rundt omkring i Danmark.

Ifølge TV2 er der tale om administrative medarbejdere, der er HK'ere. Der er altså ikke tale om piloter eller kabinepersonale.

- Vi kan hjælpe hinanden her. Vi har brug for at kunne registrere de mange, der bliver testet, men vi mangler personer med den rigtige viden og erfaring til at løse den opgave, siger Sophie Hæstorp Andersen (S), der er regionsrådsformand i Region Hovedstaden, til TV2.

Ordningen lander på et tørt sted, da luftfartsselskabet annoncerede mandag, at der skal fyres 5000 medarbejdere herunder 1700 danske ansatte.

/ritzau/