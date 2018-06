Regionerne kunne ikke redde erhvervsfremme

Erhvervsfremme har været et stort område for regionerne. Nu bliver det fjernet og skal ligge andre steder.

I slutningen af maj kom det frem, at regeringen og kommunerne havde indgået en aftale om en stor reform af indsatsen for at fremme erhvervslivet i Danmark. Fraværende i reformen var regionerne.

De har ellers stået for en stor del af erhvervsfremme i Danmark. Formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V) sagde på det tidspunkt, at hun under de netop afsluttede forhandlinger ville kæmpe for regionernes rolle. Aftalen står dog urørt ved magt.

- Økonomiaftalen udmønter den politiske aftale, der lå, der afskærer regionerne fra at lave erhvervsfremme og turisme.

- Det er nu skrevet ind i vores opgaveløsning, og vi skal nu aflevere de penge, der er blevet brugt på det, siger Stephanie Lose.

Regionerne har drevet vækstfora, der har formidlet en lille milliard i erhvervsfremme fra både staten og EU. Det har givet mindst 74 fuldtidsansatte i regionerne. Men det slutter nu.

- Vi har udtrykt vores uenighed og utilfredshed med det valg. Men vi har måttet tage til efterretning, at der politisk enighed om aftalen, siger Stephanie Lose.

- Vores opgave har været at skabe sikkerhed om, hvad regionernes opgave inden for regional udvikling er nu. Og at sikre, at lovgivningen afspejler, at vi stadig kan lave udviklingsstrategier og kan ansøge om udviklingsmidler.

Dermed står regionerne altså uden opgaven at fordele penge, men må gerne søge dem og bruge dem.

Hun har ikke et overblik over, hvor mange medarbejdere der nu skal afskediges, og hvilke institutioner der skal lukkes.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) skriver i en pressemeddelelse:

- Det er vigtigt, at det nye erhvervsfremmesystem kan fungere fra 1. januar 2019 til gavn for virksomhederne, der kommer til at opleve et mere enkelt og effektivt system med højere kvalitet i indsatserne.

- Jeg er derfor tilfreds med, at regeringen og Danske Regioner er blevet enige om en køreplan for overgangen til det nye system.

/ritzau/