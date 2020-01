Regning for københavnsk vartegn er vokset med to milliarder

Niels Bohr-Bygningen er forsinket på fjerde år, og regningen er nu vokset til 3,6 milliarder kroner.

Københavns Universitets nye flagskib, Niels Bohr-Bygningen skulle være åbnet i 2016 og koste 1,6 milliarder kroner.

Men når projektet efter lang tids forsinkelse efter planen skal åbne til sommer, ender den endelige regning på over 3,6 milliarder kroner.

Det skriver DR Nyheder.

Skatteborgerne kan dermed se frem til en ekstraregning på mindst to milliarder kroner. Samtidig venter tusindvis af forskere og studerende nu på fjerde år på, at de kan flytte ind i prestigebyggeriet.

Formålet med Niels Bohr-Bygningen er at samle de naturvidenskabelige retninger og danne ramme om topforskning og uddannelse for 3000 studerende og 1000 forskere.

DR har indhentet e-mails, referater og billeddokumentation, som kaster lys over projektet.

Dokumenterne har ifølge mediet givet indblik i et elendigt samarbejdsklima, som allerede tidligt i forløbet udløste juridiske slagsmål - ført an af højtbetalte advokater.

- Der er tale om et projekt, hvor alt, som kunne gå galt, er gået galt. Det er et projekt, der er gået fra at være halvgodt til halvskidt til værre til problematisk. Og så ender det i en katastrofe, og til sidst er det jo en bombe, der springer.

Sådan lyder det i en opsummering af forløbet fra Kim Haugbølle, seniorforsker og ekspert i byggeprocesser på Aalborg Universitet.

Han har læst en stor del af det materiale, som DR gennem aktindsigter og lækkede oplysninger er kommet i besiddelse af.

Det er Bygningsstyrelsen, der som bygherre har haft ansvaret for at opføre Niels Bohr-Bygningen inden for den oprindelige anlægsramme.

Det er dog Københavns Universitet (KU), der må betale for fordyrelserne, skriver DR.

- Det ryger direkte af vores midler, færre penge til studenter og uddannelse, færre penge til forskning. Det er forarmelse af universitetet, siger Mads Krogsgaard Thomsen, afgående bestyrelsesformand for KU.

/ritzau/