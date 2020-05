Rejsebranchen forudser betydeligt antal konkurser

Det giver konkurser, når regeringen fraråder rejser til turistmål hele sommeren, siger rejsearrangørerne.

Det er katastrofalt for den danske rejsebranche, at Danmark fraråder rejser til hele verden ud over Tyskland, Island og Norge.

Udenrigsministeriet fraråder således alle ikke-nødvendige rejser frem til den 31. august, og dermed bliver det umuligt for de danske rejseselskaber at sende danskere mod store turistmål i eksempelvis Sydeuropa.

Og det kommer til at gå hårdt ud over rejsebureauerne. Det siger direktøren i charterarrangørernes brancheforening, Rejsearrangører i Danmark, Henrik Specht, i en pressemeddelelse.

- De første knap 3 måneders nedlukning har været hårde. De næste 3 måneder er katastrofale. Det vil indebære et betydeligt antal konkurser.

- De kommende tre måneder er den periode, hvor rejsebranchen typisk tjener sine penge. Nu mister vi salget af ferierejser til højsæsonen samtidig med, at vi skal tilbagebetale til de mange danskere, som går glip af deres sommerferie sydpå, siger Henrik Specht.

Fredag meddelte regeringen, at man fra 15. juni igen kan rejse til Tyskland, Island og Norge, ligesom borgere fra de tre lande kan rejse til Danmark.

Det kræver dog, at de mindst har booket seks overnatninger uden for København.

/ritzau/