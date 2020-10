Rejsebranche i knæ - kræver regionale rejseregler hurtigt

Tyskland og Cypern blev torsdag lukket land for danskerne. Branchen vil have rejsevejledninger for regioner.

Rejsebureauerne kan ikke bestå meget længere. Det siger Lars Thykier, der er administrerende direktør i Danmarks Rejsebureau Forening.

Meldingen kommer, efter at Tyskland og Cypern torsdag er blevet føjet til listen over lande, som der frarådes ikke-nødvendige rejser til.

- Vi er lukket næsten helt ned nu, og derfor må regeringen se på muligheden for at hjælpe branchen økonomisk.

- Denne gang skal det være en reel hjælp til en branche, der ikke kan bestå ret meget længere, skriver Thykier i en kommentar.

Brancheorganisationen, der blandt andet tæller FDM Travel og Kilroy, vil hurtigst muligt - og senest inden 15. november - have en ny model, så rejsevejledningerne bliver opdelt på regioner.

Den model bruges blandt andet for Sverige. Her er fem regioner fortsat ikke på listen over steder, hvortil det frarådes at rejse.

På et pressemøde torsdag fortalte udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at det kræver data for testningen i landenes regioner, før det kan blive en realitet.

- Det er noget, Danmark har arbejdet for, bliver indmeldt for lande og regioner i resten af Europa.

- Det er det, der skal til, før vi kan gå ind regionalt og få pålidelige tal. Og der er vi ikke endnu, forklarede han.

Lars Thykier hæfter sig ved, at det allerede for tre måneder siden blev aftalt politisk, at arbejdet med regionale rejsevejledninger skulle iværksættes.

At det ikke er indført endnu, er at sparke til en branche, der allerede er tvunget helt ned at ligge, lyder det.

- Det kunne sagtens have set væsentligt bedre ud, hvis Udenrigsministeriet allerede nu havde udarbejdet de regionale rejsevejledninger, som vi har efterspurgt i flere måneder, mener Thykier.

Organisationen Rejsearrangører i Danmark, der tæller Apollo og Spies, mener også, at de nye vejledninger er "en mavepuster" til branchen.

Direktør Henrik Specht ser frem til, at der på et tidspunkt kommer regionale rejsevejledninger. Han ser dog også gerne, at vejledningerne gentænkes.

- Vi anbefaler, at der frem for fraråden og karantænekrav stilles krav om testning ved hjemkomst. Og om fornødent også inden udrejse, siger han i en skriftlig kommentar.

Grækenland og Norge er de eneste lande, som det ikke frarådes at rejse til. For Norge er der dog krav om ti dages karantæne, hvis du rejser ind fra Danmark.

