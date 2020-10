Rejsebureauer har fyret på stribe: 650 ansatte opsagt

Flere hundrede har mistet jobbet i danske rejsebureauer som følge af coronakrisen, viser rundspørge.

Mellem 1. februar og 15. september har 65 danske rejsebureauer opsagt cirka 650 ansatte, eller hvad der svarer til 44 procent af medarbejderne.

Det viser svarene fra en rundspørge blandt Danmarks Rejsebureau Forenings medlemmer, som foreningen selv har foretaget. Foreningen er en interesseorganisation for rejsebureauerne.

65 af de omkring 100 rejsebureauer i foreningen har svaret og fortalt om de cirka 650 færre ansatte.

Rejsebranchen er en af de brancher, der har haft mest ondt i økonomien som følge af coronakrisen. Her har restriktioner på rejser efterladt branchen næsten uden nogle rejsende at sende ud i verden.

Ifølge direktøren for Danmarks Rejsebureau Forening, Lars Thykier, ventes der yderligere fyringer de kommende måneder.

Han mener, at tallene viser, at den branche, han repræsenterer, burde få bedre muligheder for offentlig støtte.

Den nuværende ordning om arbejdsfordeling er ifølge Thykier ubrugelig, fordi der enten ikke er noget arbejde at fordele for rejsebureauerne. Og den smule arbejde, der er, kræver ofte specialiserede ansatte.

/ritzau/