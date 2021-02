Rejserestriktioner giver milliardunderskud hos SAS

SAS får underskud på 1,5 milliarder kroner i første kvartal. Det er mere end en fordobling fra sidste år.

SAS er fortsat hårdt ramt af coronavirus og restriktioner, der betyder et stort fald i antallet af rejsende.

Luftfartsselskabet kommer ud af første kvartal med et underskud på 1,5 milliarder kroner.

SAS har forskudt regnskabsår. Første kvartal dækker november, december og januar.

Antallet af passagerer var på en million de tre måneder. Det er fem millioner færre end i samme periode sidste år.

Det markante fald har betydet, at omsætningen er faldet med 77 procent til 1,7 milliarder kroner.

- Pandemien har fortsat en tydeligt negativ effekt på hele luftfartsbranchen. Et stigende antal tilfælde har ført til skærpede rejserestriktioner, hvilket har medført et markant fald i efterspørgslen, siger SAS-topchef Rickard Gustafson i en kommentar til regnskabet.

Han tilføjer, at SAS håber at se rejserestriktionerne blive lempet, i takt med at flere bliver vaccineret, da det kan øge efterspørgslen på flybilletter.

Det er Rickard Gustafsons næstsidste regnskab i spidsen for SAS. Gustafson har fået nyt job som administrerende direktør hos den svenske industrikoncern SKF og forlader SAS 1. juli. Der er endnu ikke sat navn på hans afløser.

Det hører med til historien, at luftfartsselskaber - også før coronaudbruddet - sjældent tjener penge i vintermånederne. Det skyldes, at der er langt færre rejsende end om sommeren.

I første kvartal sidste år, altså inden coronavirus ramte Europa, fik SAS et minus på 635 millioner kroner.

Sidste år fik SAS et minus på 6,8 milliarder kroner, hvilket var det største tab i selskabets historie.

SAS har været gennem en stor sparerunde sidste år for at få udgifterne til at hænge sammen med markant færre rejsende.

Antallet af fuldtidsansatte hos SAS er det seneste år halveret fra 10.364 til 4983.

Ud over sparerunden er både den danske og svenske stat trådt til med økonomisk hjælp for at få selskabet gennem krisen.

/ritzau/