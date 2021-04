Rekordmange lastbiler krydser Storebæltsbroen

149.712 lastbiler kørte over Storebæltsbroen i marts, hvilket er ti procent over den hidtidige rekord.

Antallet af lastbiler, der krydser Storebæltsbroen, satte rekord i marts.

Der kørte 149.712 lastbiler over broen, hvilket er ti procent over den hidtidige rekord i oktober 2019. Det oplyser Sund Bælt i en pressemeddelelse.

- Lastbiltrafikken har under hele covid-19-pandemien været langt mindre påvirket end personbiltrafikken, siger Mikkel Hemmingsen, der er administrerende direktør i Sund Bælt.

- Siden starten af september 2020 har vi generelt set vækst i antallet af lastbiler på Storebælt, og fra starten af februar 2021 har trafikken udviklet sig særligt positivt, siger han i pressemeddelelsen.

Han forklarer, at de flere lastbiler hænger sammen med, at der været en forskydning i danskernes forbrug under coronapandemien.

Rekorden i marts er hjulpet på vej af, at der var mange lastbiler over broen inden påsken, der i år lå af starten af april.

Samtidig var der to flere hverdage end i oktober 2019, der altså var den hidtidige rekord.

Til gengæld kører der langt færre personbiler og busser over broen, hvilket skal ses i lyset af coronasituationen.

For eksempel at færre rejser på tværs af landsdelene på familiebesøg, og at virksomheder for eksempel klarer nogle møder på Teams eller Zoom i stedet for at mødes fysisk.

Antallet af biler er 25 procent under marts 2019, mens bustrafikken er faldet med 86 procent.

Sund Bælt sammenligner med 2019, fordi tallene for marts 2020 var påvirket af den første nedlukning sidste forår, som betød, at langt færre kørte over broen.

