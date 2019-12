Regnfuld oktober sætter rekord i antallet af overnatninger

Både danskere og turister har i oktober været med til at give rekordmange overnatninger herhjemme.

De danske hoteller og feriecentre havde travlt i efterårsferien, og det bidrog til rekordmange overnatninger herhjemme i oktober.

Ifølge Danmarks Statistik var der næsten 2,4 millioner overnatninger fordelt ud over de danske hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem i oktober.

Det var en stigning på 90.000 overnatninger i forhold til den hidtidige oktober-rekord fra sidste år.

Stigningen i dette års oktober skyldes især et voksende antal overnatninger på hoteller i Region Hovedstaden.

Her steg både udenlandske og danske overnatninger med syv procent i forhold til året før i form af henholdsvis 30.000 flere udenlandske og 25.000 flere danske overnatninger, skriver Danmarks Statistik.

Stigningen i antallet af overnatninger er særligt imponerende set i lyset af, at oktober har været en af de vådeste måneder i mange år, bemærker Sune K. Jensen, der er chef for turisme og oplevelse i Dansk Industri.

- Man kunne næsten tro, at turisterne elsker det regnfulde Danmark.

- Men at vi trods meget dårligt vejr har formået at fastholde turisternes interesse skyldes i højere grad, at vores attraktioner er lykkedes med at fortælle turisterne om alle de oplevelser, som de kan få, når de vælger at holde ferie i Danmark, siger Sune K. Jensen.

Også de danske feriehuse har haft en travl oktober.

Der har således været 2,3 millioner overnatninger i udlejede feriehuse, og det var rekordmange for måneden, oplyser Danmarks Statistik.

Særligt tyske turister har bidraget til stigningen.

I oktober var der 212.900 flere tyskere, som valgte at overnatte i de udlejede danske feriehuse i forhold til samme måned sidste år.

De danske overnatninger faldt til gengæld med 32.700 overnatninger.

Samlet for oktober, når overnatningerne fra både feriehusene og blandt andet hotellerne og feriecentrene slås sammen, var der 4,7 millioner overnatninger i Danmark.

/ritzau/