Remdesivir-behandling af coronapatienter koster 15.500 kroner

Prisen for behandling af coronapatienter med Remdesivir bliver i de fleste tilfælde 15.500 kroner.

Den amerikanske medicinalkoncern Gilead Sciences vil tage 390 dollar per dosis for selskabets lægemiddel Remdesivir til behandling af coronavirus.

Prisen gælder for regeringerne i USA og andre udviklede lande. Det oplyser selskabet i en meddelelse mandag, skriver Ritzau Finans.

Ifølge Gilead forventes størstedelen af patienterne at modtage behandlingen i fem dage. Og det kræver seks doser af Remdesivir, som har vist sig at have en god evne til at tøjle coronavirusset.

Dermed vil den samlede behandling i de fleste tilfælde løbe op i 2340 dollar. Det svarer til cirka 15.500 kroner.

Medicinalselskabet har valgt at fastsætte den samme pris for udviklede lande verden over for at undgå at skulle forhandle prisen med hvert enkelt land.

- Prisen bliver tilbudt alle regeringer i udviklede lande rundtom i verden, hvor Remdesivir er godkendt til behandling, oplyser Gilead i meddelelsen.

I udviklingslandene har selskabet desuden indgået aftaler med producenter om at levere behandlingen til en markant lavere pris.

Remdesivir er et præparat, der hæmmer selve virusset. Det er taget i brug til behandling af alvorligt syge coronapatienter i Danmark.

Det er desuden blevet godkendt til behandling af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Det er et middel, der oprindeligt blev udviklet til at behandle hepatitis og som muligt middel mod ebola.

Selskabet vil i første omgang sælge midlet til myndighederne verden over. Når der kommer mere gang i udbuddet af lægemidlet, vil Gilead også begynde at sælge det gennem de normale distributionskanaler.

Gilead har tidligere lovet, at selskabet vil donere lægemidlet i hele juni, og det løfte står fortsat ved magt, skriver Ritzau Finans.

I studier har lægemidlet vist, at det kan nedbringe dødeligheden og indlæggelsestiden for patienter med Covid-19. Men det skal gives på bestemte tidspunkter i sygdomsforløbet.

