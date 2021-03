Restauranter og hotellers salg er halveret under nedlukning

Salget fra hoteller og restauranter faldt med 45 procent i januar, der har været præget af nedlukning.

De danske virksomheders salg har samlet set holdt niveau under nedlukningen i januar, men det dækker over store forskelle mellem de forskellige brancher.

De danske virksomheders salg faldt med 0,2 procent i januar sammenlignet med december. Det viser tal fra Danmarks Statistik, der er korrigeret for sæsonudsving.

Tallene dækker dog over store udsving fordelt på brancher.

Byggebranchen har haft en fremgang på omkring syv procent, mens detailhandlen har haft en tilbagegang på to procent. I bilbranchen faldt salget med 11 procent i januar sammenlignet med december.

Den største tilbagegang er inden for hoteller og restauranter, hvor salget er faldet 45 procent i januar.

Salget lå i forvejen lavere end normalt -blandt andet fordi restauranterne også har haft lukket for gæster i dele af december.

Sammenligner man med januar sidste år ligger salget 67 procent lavere.

Hos Arbejdernes Landsbank vurderer økonom Anders Christian Overvad, at også de kommende måneder vil vise et svagt salg for hoteller og restauranter.

- Det er nu sjette måned i træk salget falder i branchen, og det er altså tydeligt at nedlukningen af økonomien rammer visse erhverv særligt hårdt.

- Februar har uden tvivl også været en svær måned for hotellerne og restauranterne, men der er meget bedre tider på vej. Genåbning og vaccineudrulning kommer til at give en massiv ketchupeffekt, når vi står på den anden side, siger han i en kommentar.

Hvis man ser på virksomhedernes salg samlet set, er det 3,5 procent lavere end januar 2020. Det svarer til 12,4 milliarder kroner.

