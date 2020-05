Restauranters åbning betyder intet uden gæsters købelyst

Mandag må barer og restauranter igen åbne dørene og servere. Men det store spørgsmål er, om gæsterne kommer.

Efter mere end to måneder med tomme borde og låste døre må restauranter og barer mandag åbne igen. Det har været en hård tid for en branche, hvor pengekassen ofte er slunken og dybt afhængig af, at der løbende er kunder butikken.

Trods en stribe restriktioner som udvidede pladskrav og lukketid ved midnat forventes hovedparten af restauranter og barer at åbne.

- Som billedet ser ud nu, vil langt de fleste åbne i morgen. Nogle vil gøre det lidt senere, specielt mange hoteller hvor der kan gå noget tid, inden der er gæster, siger formand for brancheforeningen Horesta Katia K. Østergaard.

Spørgsmålet er, om gæsterne vil komme ud. Før tvangsnedlukningen i marts oplevede mange restauranter, at kunderne blev væk af frygt for smitte og for at holde på pengene i en tid, hvor der var udsigt til en stor økonomiske krise.

Åbne døre uden kunder vil være en langt større udgift end at holde lukket og få økonomisk støtte fra staten.

Cheføkonom hos Sydbank, Søren V. Kristensen, er forsigtig optimist, når det kommer til, om danskerne tør bruge penge nu.

- Det er lidt modstridende. Forbrugertilliden indikerer, at vi kommer til at blive hjemme i et godt stykke tid endnu.

- Men så har vi også forbrugsdata, der viser, at folk var parat til at bruge penge, da erhverv som fysioterapeuter og frisører åbnede, siger han.

Danmarks Statistik måler på forbrugertilliden. Og det var trist læsning, da tallene for april blev fremlagt den 22. Med ét slag var forbrugertilliden banket tilbage til niveauet fra finanskrisen.

Skeler man lidt dybere i tallene, ser man, at de adspurgtes indstilling, til om det er et godt tidspunkt at købe større forbrugsgoder, røg helt i dybfryseren. Men troen på egen økonomi om et år er stadig positiv.

Data fra forbruget, efter at liberale erhvervs om frisører måtte genåbne viser, at kunderne er strømmet tilbage.

- Det kan godt være, at frisørerne er noget specielt, men jeg tror også, at vi vil se folk vende tilbage til restauranterne.

- Jeg er optimist, men den reelle test kommer først i de kommende dage, når dørene åbner, siger Søren Vestergaard Kristensen. siger Søren V. Kristensen.

Generelt er oplevelsesøkonomien som restauranter, rejser, biografer og forlystelsesparker blevet en større og større del af dansk økonomi. Derfor er den også blevet vigtigere for beskæftigelsen og økonomien.

Ifølge Horestas tal er omsætningen i restaurationsbranchen på fem år steget med omkring otte milliarder kroner til 47,7 milliarder kroner i 2019.

Branche- og arbejdsgiverforening for hotel-, restaurant og turisterhvervets formand, Katia K. Østergaard, tror på, at kunderne er klar.

- Vi er fortrøstningsfulde omkring, at danskerne godt tør gå ud at spise. Vi har gjort rigtigt meget ud af, at det er trygt og sikkert at være gæst på danske restauranter og hoteller.

- Det sætter vi alt ind på, siger hun.

/ritzau/