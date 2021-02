Restriktioner fortsætter med at give passagerfald for SAS

I januar fløj SAS med 280.000 passagerer. Det er 85 procent færre end året før. Også Norwegian fløj med færre.

Under coronapandemien har der været et stort fald i efterspørgslen på at flyve.

Den tendens er fortsat i januar for det skandinaviske luftfartsselskab SAS, der har fløjet med 280.000 passagerer. Det er et fald på 85 procent i forhold til den samme måned sidste år.

Det oplyser SAS fredag i sin månedlige opdatering for trafiktallene.

Siden udbruddet af coronavirus i de første måneder af 2020 har regeringer verden over indført forskellige rejserestriktioner. Restriktionerne har været indført for at mindske spredningen af virusset.

Restriktionerne har dog også betydet markant færre rejsende, og det er gået ud over selskaber som SAS, der tjener penge på at flyve med passagerer.

Også norske Norwegian har fløjet med færre passagerer i januar. Torsdag viste selskabets trafiktal, at der i januar blev fløjet med 74.224 kunder. Det er et fald på 96 procent i forhold til samme måned sidste år.

/ritzau/