Restriktioner rammer H&M - salget falder med en fjerdedel

I december, januar og februar solgte H&M for 40 milliarder svenske kroner. Det er et fald på 27 procent.

Det har været en dyr omgang for H, at butikkerne verden over har været lukket for at inddæmme smitten med coronavirus.

Den svenske tøjgigant har i december, januar og februar måttet se salget falde med cirka en fjerdedel i forhold til samme periode året før.

Det viser selskabets regnskab for perioden, der er offentliggjort mandag.

I perioden havde H en omsætning på 40 milliarder svenske kroner - eller 29,4 milliarder kroner. Det er 27 procent mindre end for et år siden.

De fleste af kædens 1800 butikker har været lukket. Men fra februar er flere butikker begyndt at åbne.

- Siden Tyskland - det største marked for H - og andre lande er begyndt at lade bestemte butikker genåbne, er antallet af midlertidig lukkede butikker omkring 900 den 13. marts.

- Salget i perioden 1. til 13. marts i år steg med ti procent i lokale valutaer sammenlignet med samme periode i 2020, skriver H

/ritzau/