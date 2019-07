Retssager og airbags koster Mercedes-ejer milliarder

Daimler, der ejer Mercedes, solgte forrygende i første halvår. Men knaster og problemer kostede milliarder.

Der er stadig stærkt gang i salget for den tyske bilproducent Daimler, der ejer Mercedes. Flere hundredetusind biler, lastvogne og varevogne blev sendt over disken i andet kvartal. Alligevel tabte Daimler et anseligt milliardbeløb.

En lang stribe uheldige sager gjorde nemlig, at overskuddet fra salget forsvandt som dug fra solen.

- Udgifter til hovedsageligt en revurdering af risici relateret til statslige og retlige sager, tiltag taget i forhold til Mercedes-Benz' dieselbiler og en opdateret risikovurdering for en udvidet tilbagekaldelse af biler med Takata-airbags havde en markant indflydelse på det substantielle fald i indtjeningen, skriver Daimler i regnskabet.

Det er også ramt af en total gennemgang og ændring af produktporteføljen for Mercedes-varevogne.

Alt i alt betyder det, at selv om Daimler solgte 821.666 køretøjer i andet kvartal - de tre måneder, der sluttede med juni - og fik 42,7 milliarder euro for salget, så var driftsresultatet negativt med 1,6 milliarder euro.

Nettoresultatet var et hul i jorden på 1,2 milliarder euro.

I regnskabet fortæller Daimler, at den nye vurdering af potentielle udgifter til retssager fra dieselsager har kostet 1,4 milliarder euro i kvartalet.

Det er en fortsat udløber af "Dieselgate", hvor flere store bilproducenter blev afsløret i at have manipuleret med data for, hvor meget deres dieselbiler forurener.

- Daimler er for nuværende genstand for statslige informationsbegæringer, efterforskninger, instrukser og retssager relateret til miljølovgivning, værdipapirlovgivning, straffelov, monopollov og andre love og regulativer i forbindelse med dieseludstødning, skriver Daimler i regnskabet.

Omlægningen i varebilsdivisionen løb op i 459 millioner euro, og den nye vurdering af, hvor mange biler der skal trækkes tilbage på grund af airbags med fejl på, 340 millioner euro.

Selv uden den stribe af problemer er der modvind for Daimler. Stigende handelsbarrierer giver ekstra omkostninger, og en økonomisk afmatning gør folk mindre købelystne efter dyre, tyske biler.

Det førte til, at salget af Mercedes-biler faldt med tre procent i kvartalet til 575.639.

- Den globale afmatning i efterspørgslen efter biler fortsatte i andet kvartal. Igen var det udløst af det kinesiske marked, der oplevede en betydelig tilbagegang, skriver Daimler i sit regnskab.

/ritzau/