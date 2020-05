Rift om færgebilletter til Bornholm: Større færge sættes ind

Ferierende danskere tager til Bornholm, og nu sætter rederi større færge ind for at imødekomme efterspørgsel.

Mange danskere vil holde sommerferie på Bornholm i år, og det får nu rederiet bag Bornholmslinjen til at indsætte en større færge.

Færgen "Express 2", der normalt sejler mellem Aarhus og Sjællands Odde, sendes til Bornholm.

Færgen kan medtage flere biler og passagerer end færgen "Max", der i stedet skal sejle over Kattegat.

- Vi har allerede sat 200 ekstra afgange ind mellem Ystad og Rønne hen over sommeren og sensommeren.

- Men på grund af coronakrisen har vi nedsat passagerkapaciteten på færgerne, og det betyder, at billethylderne tømmes meget hurtigt nu, siger Carsten Jensen, direktør i Molslinjen A/S, i en pressemeddelelse.

Molslinjen A/S står for sejlruterne over Kattegat og mellem Ystad og Rønne.

Udenrigsministeriet har som følge af coronakrisen frarådet danskerne at rejse udenlands.

Desuden er Danmarks grænser lukket for udenlandske turister.

- Grænselukningen mod Tyskland har indtil videre fjernet tyske turisters mulighed for at komme til Bornholm.

- Lige nu gør de danske turister deres bedste for at udfylde hullet efter dem, og derfor må vi sætte mere kapacitet ind mellem Ystad og Rønne, siger Carsten Jensen.

"Express 2", der kan medtage op til 396 biler, har sin første tur mellem Rønne og Ystad 18. juni.

18. august returnerer færgen til Kattegat.

/ritzau/