Rift om sommerhuse: 142 procent flere bookinger end sidste år

Der kan være lagt op til en ny rekordsommer for den danske sommerhusbranche.

Der er rift om at booke sommerhuse til sommerferien.

Ved udgangen af marts var der booket 85.600 uger i sommerhuse i juli og august af danskere.

Det er 142 procent flere end på samme tidspunkt i 2020. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

De mange bookinger fra danskere mere end opvejer, at der er lejet færre sommerhuse fra tyskere, der normalt lejer størstedelen af sommerhusene i Danmark.

De færre udlejninger fra tyskere skal ses i lyset af den nuværende coronasituation og de begrænsninger i forhold til indrejse, der er i Danmark, hvilket i øjeblikket gør, at turister fra Tyskland ikke kan holde ferie i Danmark.

Sidste år blev der sat rekord i antallet af udlejninger i Danmark i højsæsonen, der dækker over juli og august, men det er ifølge Danmarks Statistik for tidligt at spå om, hvor det ender i 2021.

Ved udgangen af marts var der allerede lejet, hvad der svarer til omkring en tredjedel af de sommerhuse, som blev udlejet i sommersæsonen sidste år.

- Der er på nuværende tidspunkt rift om feriehusene, men om de gode bookinger ved udgangen af marts betyder, at højsæsonen 2021 bliver bedre end 2020, vil tiden vise.

- Mange valgte sidste år at tage i feriehus, fordi deres planlagte rejse sydpå blev forhindret af covid-19-restriktioner, hvilket gav mange sene bookinger blandt både danskere og tyskere, skriver Danmarks Statistik.

I årets første tre måneder har der været en fremgang på 31 procent i sommerhusudlejningen sammenlignet med sidste år.

Det er også her bookinger fra danskere, som trækker op i tallene, da der stort set ikke har været udlejninger fra udlændinge.

/ritzau/