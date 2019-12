Svensk centralbank hæver renten til undren for økonomer

Riksbanken bevæger sig nu væk fra minusrenter. Ifølge cheføkonomer sker det på et lidt besynderligt tidspunkt.

Den svenske centralbank, Riksbanken, løfter som ventet renten til 0,00 procent fra minus 0,25 procent, og dermed bevæger den sig væk fra minusrenter.

Det kommer ikke som nogen overraskelse, efter at Riksbanken i slutningen af oktober meddelte, at den så en rentestigning i december, og at renten derefter forbliver uforandret for en længere periode.

I en meddelelse begrunder Riksbanken sin renteforhøjelse med, at den svenske inflation på det seneste er tiltaget i tråd med forventningerne, og at den nu ligger omkring målsætningen på to procent.

Renteforhøjelsen sker dog også på et tidspunkt, hvor væksten i Sverige er bremset tydeligt op, og ledigheden er begyndt at stige.

Derudover er risikoen for et længerevarende økonomisk tilbageslag tiltaget, bemærker cheføkonom Tore Stramer fra Dansk Erhverv.

- Set i det lys virker dagens renteforhøjelse fra Riksbanken en smule besynderlig og satset.

- Riksbanken risikerer med dagens renteforhøjelse at forværre den økonomiske afmatning i Sverige. Ikke mindst med tanke på, at det er det rentefølsomme svenske privatforbrug, der er udset til at drive væksten i det nye år, siger han i en skriftlig kommentar.

Også Michael Grahn, Danske Banks cheføkonom i Sverige, undrer sig over tidspunktet for at løfte den svenske rente ud fra et inflationssynspunkt.

- Der er intet tydeligt signal om, at den svenske krone styrkes kraftigt, og det gør det svært at nå inflationsmålet i det kommende år, skriver Michael Grahn på Twitter.

På valutamarkedet har renteforhøjelsen ikke rykket meget ved den svenske krone. Det hænger sammen med, at forhøjelsen i høj grad var ventet.

Med renteforhøjelsen er renten hos Riksbanken for første gang i snart fem år ikke længere i negativt territorium.

Frem til nu har renten således været negativ siden 17. februar 2015.

/ritzau/