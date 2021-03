Roskilde Festival arbejder videre trods manglende afklaring

Der var ikke nyt om festivaler i mandagens genåbningsaftale. Roskilde Festival fortsætter planlægningen.

Sent mandag aften faldt en genåbningsaftale på plads, men det står stadig hen i det uvisse, om der kan afholdes festivaler til sommer.

Først i midten af april bliver der efter input fra en ekspertgruppe fremlagt en plan for udfasning af forsamlingsforbuddet.

Ikke desto mindre er det ifølge Roskilde Festivals direktør, Signe Lopdrup, positivt, at der er kommet en mere langsigtet plan.

Hun tolker det som et udtryk for, at der stadig er en tro på, at der kan afholdes festivaler til sommer.

- Hvis ikke går jeg ud fra, at vi havde fået at vide, at det ikke ville være muligt.

- Så vi fortsætter planlægningen med fornyet intensitet - ellers løber tiden simpelthen fra os, siger direktøren i en skriftlig kommentar.

Hun lægger dog ikke skjul på, at det havde været bedre med en afklaring nu.

- Det havde været mere hensigtsmæssigt for alle - ikke mindst i forhold til at sikre en ansvarlig planlægning, siger Signe Lopdrup.

