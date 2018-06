Royal Unibrew køber kendte alkoholmærker

Royal Unibrew har købt selskabet bag Cult Energy, Shaker og Mokaï for et større millionbeløb.

Bryggeriet Royal Unibrew har lagt 350 millioner kroner på bordet for selskabet Bev. Con, der ejer en række af de mest kendte mærker inden for energidrikke og alkohol. Det skriver selskabet i en fondsbørsmeddelelse.

Med købet sikrer Royal Unibrew sig mærker som Cult Energy, Shaker og Mokaï - i fagsproget kaldet Ready-to-Drink, RTD.

- Cult introducerede som de første energidrikke til det danske marked og har derudover med ligeledes stort entreprenørskab haft stor indflydelse på udviklingen af kategorier inden for RTD/cider.

- Købet af Cult understøtter dermed vores strategi om at være en fokuseret og stærk national leverandør af kvalitetsdrikkevarer – herunder energidrikke og RTD/cider, skriver administrerende direktør Hans Savonije i meddelelsen.

Overtagelsen skal godkendes af de tyske konkurrencemyndigheder.

Det understreges i meddelelsen, at det købte selskab står for kommercielle aktiviteter og rettigheder, men produktion og logistik bliver udført af andre selskaber.

Royal Unibrew har længe satset på at være i stærke i mindre segmenter end den klassiske ølforretning. Og det skal købet hjælpe selskabet til.

- Cult har i lighed med Royal Unibrew et stærkt kommercielt forbruger- og kundefokus, og vi forventer, at vi i fællesskab med Cults engagerede medarbejdere styrker vores position i markedet inden for disse kategorier.

- Med købet forventer vi at kunne opnå øget distribution og aktivering af Cult-porteføljen og dermed at skabe værdi for vores aktionærer, skriver Hans Savonije.

Blev. Con er ejet af Brian Sørensen, der skabte Cult tilbage i slutningen af 90'erne. Inspirationen kom fra hans ejerskab af et større diskotek, hvor han kunne se idéen i at hælde koffein i gæsterne, så de blev længere.

/ritzau/