Royal Unibrew soler sig på børsen trods lavere ølsalg i foråret

Royal Unibrew forventer at holde overskuddet indtakt trods et lavere salg af drikkevarer under nedlukning.

Selv om salget af øl og andre våde varer faldt med ti procent i april, maj og juni, hvor store dele af Europa var lukket ned, forventer det danske bryggeri Royal Unibrew at holde sit overskud nogenlunde intakt i 2020.

Bryggeriet er ifølge eget udsagn sluppet bedre end frygtet gennem coronaudbruddet og forventer derfor at tjene flere penge end tidligere.

Den melding giver aktien stor medvind på børsen i København onsdag morgen, hvor aktien stiger med omkring ni procent.

Meldingen fra Unibrew kom i forbindelse med bryggeriets regnskab for andet kvartal, der blev offentliggjort tirsdag eftermiddag.

Royal Unibrew, der ejer ølmærker som Albani, Faxe og Ceres, måtte se salget falde med 228 millioner kroner til 2042 millioner kroner i april, maj og juni.

Alligevel er overskuddet holdt stort set intakt. Og for hele året forventer bryggeriet at kunne levere et overskud på niveau med 2019 - eller levere lidt bedre.

Det hænger blandt andet sammen med, at Unibrew har skåret sine omkostninger over en bred kam. Der er brugt færre penge på poster som markedsføring, distribution og administration.

Royal Unibrew forventer for hele 2020 et driftsoverskud på 1425-1525 millioner kroner. Tidligere var der ventet et plus på 1250-1375 millioner kroner. Sidste år var overskuddet på 1469 millioner kroner.

- Som forventet var andet kvartal markant påvirket af covid-19. I begyndelsen af kvartalet var ontrade (caféer, restauranter, barer, red.) lukket på de fleste markeder, og der var indført mange restriktioner omkring social distance for vores kunder.

- Mod slutningen af kvartalet begyndte de fleste af vores markeder at løfte mange af de covid-19-relaterede restriktioner, hvilket medførte, at vi kom tilbage på 70 procent af det normale salg i ontrade, skriver bryggeriet.

Unibrew havde under nedlukningen sendt nogle af sine ansatte hjem på ordningen for lønkompensation i Danmark.

Da bryggeriet indtil videre er sluppet bedre gennem coronaudbruddet end forventet, har ledelsen besluttet at betale pengene tilbage til staten, fordi krisen ikke har været så hård som frygtet.

Beløbet fra kompensationen ville have øget overskuddet med ti millioner kroner.

/ritzau/