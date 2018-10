Royalt handelsfremstød til Italien i en krisetid

På trods af virak og frygt for italiensk krise tager Dansk Industri og kronprinseparret på charmetur.

Støvlelandet Italien er en øm tå for dansk eksport. Den danske eksport er steget i flere år, men den er faldet til Italien. Derfor tager kongehuset i form af kronprinseparret og Dansk Industri på erhvervsfremstød i Italien i starten af november.

Det sker midt i en tid, hvor Italiens regering er gået stik imod EU's ønsker og har præsenteret et budget med et stort underskud. Det har sendt de italienske renter nordover og givet frygt for en ny gældskrise.

- Det tror vi ikke, kommer til at gøre en afgørende forskel. Dette her er på et langt mere lavpraktisk plan og handler om, at danske og italienske virksomheder får øjnene op for hinanden.

- At finde ud af, hvad der er kunder til, hvad Danmark og dansk erhvervsliv er gode til. Det har ikke så meget med den politiske situation at gøre, siger underdirektør i Danske Industri Anders Ladefoged.

Det er hele gruppen af danske interesseforeninger, der skal med på besøget, der har fokus på blandt andet lægemidler, fødevarer og cleantech.

Og der er behov for indsatsen. Mens Danmark i 2017 eksporterede for over 17 milliarder kroner til landet er det faktisk gået den forkerte vej.

Både Frankrig og Italien bliver ofte omtalt om områder, hvor kulturelle og ikke mindst sproglige udfordringer holder dansk eksport tilbage. Ikke desto mindre er Italien stadig et vigtigt marked.

- Det er en af verdens største økonomier og vores 10. største eksportmarked. Men vores eksport er faldet til Italien og er syv procent lavere, end den var for 10 år siden. Så vi underpræsterer, siger Anders Ladefoged.

Blandt de selskaber, der skal med på turen er medicoselskabet Ambu, Arla, Carlsberg, Danish Crown, Novo Nordisk og høreapparatsproducenten GN Store Nord.

- Sådan en tur med kongehuset giver en automatisk opmærksomhed, der giver os mulighed for at invitere kunder ind og skabe opmærksomhed om vores virksomhed.

- Vi kan bruge dette her som en hjælp til at lancere vores nye høreapparat dernede, siger administrerende direktør for GN Hearing Anders Hedegaard.

Han fortæller, at Italien er et stort marked for GN Store Nord.

/ritzau/