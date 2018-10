Ryanair-boss spår konkurrenters snarlige død

Ryanairs administrerende direktør Michael O'Leary siger til CNBC, at SAS eller Norwegian vil gå konkurs snart.

Oven på et regnskab plaget af strejker og prispres, siger Ryanairs administrerende direktør, Michael O'Leary, at han tror, at det bliver en hård vinter. Og en vinter, hvor enten Norwegian eller SAS vil gå konkurs.

Det siger han til den amerikanske tv-kanal CNBC, fremgår det af en artikel på tv-kanalens hjemmeside.

Det er ikke første gang, at Michael O'Leary har spået Norwegians konkurs, uden at selskabet er endt sådan.

- Vinteren ser grim ud. Vi har en kombination af stigende oliepriser - hvor Ryanair har sikret sig, men konkurrenterne ikke har - faldende billetpriser og overskudskapacitet i Europa.

- Vi ser en vinter præget af prisfald. Du kommer til at se konkurser denne vinter, når vi går ind i det, der nok bliver en fire-fem år lang nedtur for industrien, siger O'Leary til kanalen.

Ifølge Bloomberg nævner han specifikt SAS og Norwegian som selskaber, som ifølge O'Leary vil dreje nøglen om.

Michael O'Leary har forudsagt Norwegians konkurs tidligere. Allerede i september 2017 meldte han det ud. Her kom det til en intens ordveksling mellem Norwegian og Michael O'Leary, hvor Norwegian mente, at han blot var jaloux over, at mange Ryanair-piloter skiftede til Norwegian.

Igen i september 2018 sagde Michael O'Leary, at han tror, at Norwegian vil gå bankerot.

Det er umiddelbart første gang, at Michael O'Leary offentligt har forudsagt SAS' snarlige bortgang.

- Jeg er helt overbevist om, at SAS ikke går konkurs til vinter. Ved seneste regnskab havde SAS 8,5 milliarder svenske kroner i kassen. Og de forsvinder ikke på en vinter, siger luftfartsanalytiker ved Sydbank Jacob Pedersen.

- Når det kommer til Norwegian, så er de noget dårligere kørende. De har givet store underskud. Så Norwegian kan få brug for flere penge, men som det store, norske prestigeprojekt, de er, så er jeg sikker på, at de kan skaffe dem.

Generelt er flybranchen presset af stigende brændstofpriser og en hård, hård konkurrence på priserne.

- Der er ingen tvivl om, at nogle af de svage flyselskaber vil dreje nøglen om til vinter, siger Jacob Pedersen.

/ritzau/