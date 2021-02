Ryanair frygter største tab nogensinde som følge af corona

I nyt regnskab oplyser Ryanair, at det forventer at tabe mellem cirka 6,3 og 7,1 milliarder kroner på et år.

Under coronaudbruddet har det irske lavprisflyselskab Ryanair tabt en masse penge som følge af færre passagerer.

Den udvikling er fortsat i de sidste tre måneder af 2020, oplyser selskabet i et nyt regnskab. Her oplyses det også, at Ryanair er på vej til at tabe det største beløb målt på et helt år nogensinde.

Forventningen er for nuværende, at selskabet kommer til at tabe mellem cirka 6,3 og 7,1 milliarder kroner i det regnskabsår, der startede i april sidste år. Det vil være det største tab i de mere end 35 år, selskabet har eksisteret.

Med til at give den dystre forventning til året er et stort tab i tredje kvartal, der har løbet frem til slutningen af december sidste år.

I det kvartal er der alene tabt cirka 2,3 milliarder kroner.

En stor del af underskuddet skyldes færre indtægter fra passagerer. I kvartalet har Ryanair fløjet med otte millioner passagerer. Det er 78 procent færre end i det samme kvartal året før.

