Ryanair står over for hundredvis af fyringer

Lavprisselskabet Ryanair vil ifølge mediet Bloomberg fyre hundredvis af piloter og kabinepersonale.

Ryanair skal af med hundredvis af piloter og store dele af sit kabinepersonale efter en tilbagegang i selskabets indtjening og udskydelserne af luftfartsselskabets ekspansionsplaner på grund af flyveforbuddet med Boeings 737 MAX-fly.

Det fortæller Ryanairs administrerende direktør, Michael O'Leary, i en videomeddelelse til selskabets ansatte, som Bloomberg News har set, skriver Ritzaus Finans.

Flyselskabets direktør siger, at lavprisselskabet er nødt til at skære arbejdsstyrken med 1500 ansatte. Omkring 500 af disse fyringer vil ramme selskabets piloter, mens 400 af fyringerne vil ramme selskabets kabinepersonale.

Ud over disse fyringer - som ifølge Bloomberg News vil blive udført med det samme - vil yderligere 600 job blive skåret væk frem mod næste sommer.

- Vi vil over de næste par uger gøre vores bedste for at minimere jobtab, men nogle er på nuværende tidspunkt uundgåelige, siger Michael O'Leary i videoen.

/ritzau/FINANS