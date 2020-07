Ryanair taber milliardbeløb i stærkt presset coronakvartal

Fra april til juni har Ryanair fløjet med kun 500.000 passagerer. Det har givet færre indtægter og underskud.

I perioden fra april til juni har antallet af passagerer været stærkt faldende hos Ryanair.

Det faldende antal passagerer har kastet færre indtægter af sig, og det har for kvartalet givet et underskud på 1,4 milliarder kroner.

Det viser seneste kvartalsregnskab fra det irske lavprisflyselskab.

Fra april til juni, hvor store dele af lufttrafikken var lammet af coronakrisen, fløj Ryanair med blot 500.000 passagerer.

Til sammenligning fløj selskabet med 41,9 millioner passagerer i samme periode sidste år. Det er et fald på 99 procent fra det ene år til det andet.

I regnskabet kalder Ryanair selv det seneste kvartal for det sværeste i de 35 år, flyselskabet har eksisteret.

- Covid-19 holdt vores flåde på jorden i næsten fire måneder, da regeringer rundt om i EU indførte flyve- eller rejseforbud samt udbredte nedlukninger, skriver Ryanair i regnskabet.

Perioden fra april til juni dækker over første kvartal i Ryanairs regnskabsår. Der er for den resterende del af regnskabsåret forventning om store udfordringer.

- Det er umuligt at forudsige, hvor længe Covid-19-pandemien vil vare ved, og en anden bølge af Covid-19-smittetilfælde på tværs af Europa i det sene efterår er vores største frygt lige nu, skriver Ryanair.

På grund af usikkerheden er det ifølge selskabet ikke muligt at spå præcist om, hvordan indtjeningen kommer til at udvikle sig for hele regnskabsåret.

Ryanair fortæller dog, at det forventer et mindre underskud i andet kvartal end i første kvartal.

For hele regnskabsåret har selskabet en forventning om at flyve med cirka 60 millioner passagerer.

/ritzau/