Ryanair varsler op til 3000 fyresedler til sommer

Ligesom SAS og Norwegian regner Ryanair ikke med en normalisering af luftfarten på den korte bane.

Ryanair forventer først rigtigt at flyve igen fra en gang i juli. Og i mellemtiden forventer selskabet at må dele op til 3000 fyresedler ud blandt sine ansatte.

Det oplyser det irske lavprisluftfartsselskab i en pressemeddelelse.

Tidligere har Ryanair haft en forhåbning om, at selskabet ville begynde at se en forbedring i aktiviteten fra juni. Men det er altså nu skubbet en måned.

- Mens nogle af flyveaktiviteterne ventes at vende tilbage i andet kvartal, så forventer Ryanair kun at flyve med halvdelen af det oprindelige mål på 44,6 millioner passagerer i andet kvartal, skriver selskabet i meddelelsen.

Selv om Ryanair håber på en bedring i aktiviteten fra andet kvartal, så er der stadig lange udsigter for en reel normalisering.

Selskabet vurderer, at der kommer til at gå mindst to år - det vil sige tidligst sommeren 2022 - før efterspørgslen fra kunderne og prisniveauerne vil være på et normalt niveau igen.

På grund af de lange udsigter bliver Ryanair nødt til at reducere sine udgifter.

Det kan komme til at koste op mod 3000 medarbejdere jobbet, ligesom lønnedskæringer og lukning af europæiske kontorer kan blive nødvendigt, indtil lufttrafikken kommer tilbage på benene.

Også andre europæiske luftfartsselskaber forventer, at der går noget tid endnu, før de for alvor begynder at flyve som normalt igen.

Det gælder blandt andet norske Norwegian og skandinaviske SAS.

Tidligere i denne uge fortalte SAS, at selskabet forventer en fortsat lav efterspørgsel i resten af 2020, og at der måske kan komme en forbedring i 2021.

Først i 2022 forventer SAS, at efterspørgslen vil være tilbage på niveauet fra før coronakrisen.

Og fra Norwegian lød det tidligere på ugen, at selskabet først forventer en stigning i aktiviteterne fra 2021, og at en normalisering først ventes at finde sted i 2022.

Ryanair, SAS og Norwegian er alle i øjeblikket hårdt økonomisk ramt af krisen, og ligesom Ryanair har også SAS varslet flere tusinde afskedigelser.

Hos Norwegian har man torsdag forsøgt at finde opbakning blandt sine kreditorer til en redningsplan, der skal sikre selskabets overlevelse.

Fredag er der endnu ikke kommet nyt om, hvorvidt planen har fået opbakning.

/ritzau/