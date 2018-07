Ryanairs kabinepersonale i flere lande vil strejke sidst i juli

25. og 26. juli bliver Ryanair ramt af en omfattende strejke blandt kabinepersonalet i Sydeuropa.

Kabinepersonalet hos lavprisflyselskabet Ryanair varsler strejke 25. og 26. juli i flere lande. Det oplyser de ansattes fagforeninger ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ansatte hos Ryanair i Italien varsler 24-timers strejke 25. juli, mens kabinepersonale i Spanien, Portugal og Belgien strejker i 48 timer 25. og 26. juli.

Det sker, efter at repræsentanter for kabinepersonalet har præsenteret ledelsen for en række krav til forbedring af arbejdsforhold.

Ifølge Flyvebranchens Personale Union (FPU) i Danmark vil strejken ramme flytrafikken hårdt og kan også ramme danske afgange.

- Det her er et udtryk for frustration fra personalets side om, at nu har der været meget snak, men ikke noget action. Så nu siger de nok er nok.

- De vil se handling fra ledelsens side. Få lavet en overenskomst i stedet for bare at snakke om tingene, siger næstformand i FPU Anders Mark Jensen.

Repræsentanter for Ryanairs stewardesser og andet kabinepersonale har været samlet i to dage i Dublin, hvor der er formuleret en række fælles krav til ledelsen.

På listen er blandt andet fair aflønning, anerkendelse af national lovgivning i ansættelseskontrakter, fair pensioner og et stop for egenbetaling af mad, vand og uniformer.

Anders Mark Jensen var med i Dublin som rådgiver og støtte. Han mener, at de ansatte i Ryanair får alt for lidt i løn, at de er udsat for urealistisk krav til salg i kabinen, ligesom der er store problemer med deres ansættelsesforhold.

FPU organiserer blandt andet piloter ansat i Ryanair. Lavprisselskabet har dog ingen ansatte i Danmark, hvor selskabet ikke har en base.

Ryanair, der kendt for lave billetpriser og tilsvarende lave lønninger til de ansatte, forsøgte under stor bevågenhed at etablere sig i Danmark i 2015.

Men selskabet trak sig igen efter voldsomme protester fra fagforeningerne, fordi selskabet ikke vil indgå overenskomster.

Ryanairs topchef, Michael O'Leary, har kategorisk nægtet at indgå aftaler med fagforeninger i de lande, hvor selskabet åbner baser.

Men topchefen har ellers i slutningen af sidste år og i starten af i år meldt ud, at han nu vil anerkende fagforeningerne.

Det er dog blevet ved snakken, mener kabinepersonalet og piloterne, der derfor ifølge FPU varsler strejker.

/ritzau/