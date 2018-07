Ryanairs kabinepersonale truer med at følge piloters strejke

Ryanairs personale i Irland vil strejke, hvis ikke de får bedre vilkår. Det sker midt i højsæsonen.

Kabinepersonalet i det irske lavprisselskab Ryanair truer nu med at følge piloterne og gennemføre strejker de kommende uger, hvis ikke luftfartsselskabet kommer personalet i møde og tilbyder bedre ansættelsesvilkår.

Det skriver Ritzau Finans, der citerer Bloomberg News.

På listen over krav har kabinepersonalet onsdag på et møde i Dublin skrevet adgang til ulønnet orlov, fair aflønning, anerkendelse af national lovgivning i ansættelseskontrakter, fair universelle pensioner og et stop for egenbetaling af mad, vand og uniformer.

Ryanair har dog svaret igen, at kravene er meningsløse, da kabinepersonale allerede tjener op mod 40.000 euro om året, får fri træning, løn ved sygdom, tilskud til uniformer og lønnet såvel som ulønnet orlov.

Eventuelle strejker skal vedtages i de respektive landes fagforeninger, og ifølge Bloomberg News kan en beslutning blive truffet torsdag om strejker i tre dage i Spanien, Portugal, Belgien, Holland og i Italien.

Tidligere onsdag stemte næsten 100 piloter fra Ryanair i Irland for at nedlægge arbejdet den 12. juli i en strid om overførsel af flybesætning mellem europæiske og nordafrikanske baser, anciennitet og årlig ferie.

Fagforeningens anmodning om forhandlinger er blevet mødt med trusler om at flytte piloterne til andre lufthavne, skrev The Independent.

Medlemmer af den irske pilotforening, Ialpa, har involveret sig i en tvist om vilkårene for de ansatte i flyselskabet Ryanair.

Ifølge fagforeningen er dens anmodning om forhandlinger blevet mødt med trusler om at flytte Dublin-baserede fly og piloter til andre lufthavne og om reduktion i mulighederne for forfremmelse.

Derfor besluttede pilotforeningen at arrangere en afstemning blandt Ialpas medlemmer ansat i Ryanair, hvor 94 ud af 95 afgivne stemmer sagde ja til en arbejdsnedlæggelse.

Ryanair afviste indtil december 2017 helt at anerkende fagforeninger, og selv efter flyselskabet nye kurs har foreninger over hele Europa klaget over manglende forpligtelser fra Ryanairs side.

/ritzau/