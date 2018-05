S: Banker skal ikke kunne outsource ansvar for hvidvask

Storbanker vil gå sammen om selskab til at holde styr på kunder for at forebygge hvidvask. Det møder skepsis.

Der er et åbenlyst behov for, at bankerne gør mere for at bekæmpe hvidvask, lyder det fra Jeppe Kofod, medlem af Europa-Parlamentet (S) og ordfører for parlamentets Særlige Skattesnydsudvalg.

Alligevel er han skeptisk over for et nyt initiativ fra fem nordiske storbanker - herunder Danske Bank og Nordea. De vil danne et nyt fælles selskab, der skal hjælpe bankerne til effektivt at kunne bekæmpe hvidvask ved at få overblik over kunderne.

- De kan outsource opgaven, men de skal ikke kunne outsource ansvaret. Det skal stå helt klart, siger han.

- Uanset om man outsourcer den opgave til en tredje part, så ligger ansvaret for håndhævelse af loven helt klart hos bankerne. Jeg har set for mange eksempler på, at det ikke har fungeret. Især i forbindelse med Panamapapers, siger Jeppe Kofod.

Lækkede papirer fra et advokatkontor i Panama - de såkaldte Panamapapers - afslørede i 2016, at en lang rækker personer havde skjult penge i skattely rundt om i verden.

- Vi har set, at banker og finansielle institutioner har outsourcet opgaven med at kende kunden og se på kundens baggrund, og hvor pengene kommer fra, til firmaer, som ikke er direkte under dem.

- Dermed har de skubbet ansvaret fra sig, når skandaler om hvidvask er kommet frem, siger Jeppe Kofod.

Danske Bank og Nordea har begge har fået massiv kritik i flere omgange for ikke at forhindre hvidvask.

I forbindelse med Panamapapers kom det frem, at Nordeas kunder havde fået hjælp til at skjule penge i skattely.

Senest har Berlingske i en lang række artikler afsløret, at Danske Banks afdeling i Estland er blevet brugt til hvidvask for milliarder af kroner.

Fra bankerne lyder det, at flere krav til at indhente oplysninger om kunder for at forebygge økonomisk kriminalitet giver administrative byrder og længere ekspeditionstider.

- Vi må bare sige, at der er talrige eksempler på, at det er nødvendigt at stille meget skrappere krav til bankerne. Der er jo desværre milliarder, der er hvidvasket gennem danske banker, siger Jeppe Kofod.

Ved at gå sammen kan bankerne samle kræfterne og spare tid og penge, lyder det. Både for dem selv og for deres kunder. For eksempel ved at bankerne kan udveksle oplysninger om kunderne.

Hos Danske Bank vil man endnu ikke uddybe planerne, og hvordan banken ser på ansvarsfordeling i den nye konstruktion.

Ifølge bankerne skal den nye konstruktion godkendes af EU-Kommissionen.

