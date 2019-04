S-parlamentariker vil tage tilsyns frifindelse op i EU-udvalg

EU's udvalg for økonomi og valuta skal granske, hvordan Finanstilsynet blev frifundet af EU's bankmyndighed.

Frifindelsen af det estiske og danske finanstilsyn i hvidvasksagen om Danske Bank fra bestyrelsen i EU's bankmyndighed, EBA, bliver et emne for EU-Parlamentets økonomiudvalg.

Det siger den danske EU-parlamentariker Jeppe Kofod (S), der er suppleant i udvalget, og som har tænkt sig at rejse frifindelsen i udvalget.

En undersøgelseskomité i EBA har undersøgt, hvordan de to landes finanstilsyn har håndteret Danske Banks hvidvasksag. Komitéen fandt fire brud på EU-loven begået af de to tilsyn.

Men da bestyrelsen i EBA skulle stemme om, hvad konklusionen på undersøgelsen skulle være, blev tilsynene frifundet.

Med til den afstemning var direktørerne fra både det estiske og danske tilsyn.

Det forstår Jeppe Kofod ikke.

- Jeg kan slet ikke forstå, at det overhovedet er muligt, at man kan være med at beslutte konklusioner, hvor man er drønhamrende inhabil, siger han.

- Hvis man havde vedtaget konklusionerne fra den her rapport fra EBA, havde man kritiseret sig selv. Pludselig kan man sidde og stemme imod konklusionerne. Det kan jeg ikke forstå, at man kan få lov til.

Han tage EBA's arbejdsgange op i EU-Parlamentets økonomi- og valutaudvalg.

- Det er en klokkeklar skandale. Det står sort på hvidt i en rapport fra Den Europæiske Bankmyndighed, at EU-loven er blevet brudt i fire tilfælde, siger han.

- Samtidig har man sagt til offentligheden, at der ikke er noget at komme efter, fordi man sidder i bestyrelsen af Den Europæiske Bankmyndighed og kan stemme imod konklusioner, som dygtige undersøgere har fundet.

Undersøgelsen af tilsynet med Danske Bank er kommet i stand på baggrund af historier gravet frem af avisen Berlingske om aktiviteter i bankens estiske filial.

Her har udenlandske kunder ifølge bankens egen undersøgelse ført store milliardbeløb gennem banken.

Undersøgelsen fandt 6200 mistænkelige kunder. Den samlede strøm af penge fra de udenlandske kunder gennem den estiske filial i perioden 2007-2015 udgjorde 200 milliarder euro. Det svarer til knap 1500 milliarder kroner.

Undersøgelsen har ikke kunnet fastslå, hvor stor en del af beløbet, der er "mistænkeligt". Men det er formentligt "en meget stor del" af de 1500 milliarder kroner.

