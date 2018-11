S-togene begynder at køre igen efter fagligt møde

Lokomotivførerne hos DSB har holdt fagligt møde, og det har lammet S-togstrafikken mandag morgen.

S-togene er så småt begyndt at køre igen, efter at lokomotivførerne har holdt fagligt møde mandag morgen.

Der kører færre S-tog end normalt på alle linjer, men DSB forventer, at togene kører normalt i eftermiddag, når folk skal hjem fra arbejde.

Kort efter klokken 09.00 er meldingen, at der lige nu arbejdes på at sikre 20 minutter mellem hvert tog på de fleste linjer. Det er det dobbelte af normalen.

Det gælder dog ikke linjerne E og F, hvor DSB går efter, at der skal være 10 minutter mellem hvert tog.

Mandag eftermiddag forventes alle linjer at køre helt som normalt.

Store dele af S-togstrafikken har været lammet mandag morgen, fordi lokomotivførerne klokken 07.00 var til fagligt møde og derfor ikke var på job.

Mandagens arbejdsnedlæggelse kommer, efter at DSB og Dansk Jernbaneforbund 31. oktober afbrød forhandlingerne om en ny arbejdstidsaftale.

Lokomotivførerne er blandt andet utilfredse med, at DSB har lagt op til at skære antallet af tillidsrepræsentanter fra 99 til 29.

Det skrev fagforeningen Dansk Jernbaneforbund på sin hjemmeside fredag.

Lokomotivførerne er i den forbindelse vrede over, at DSB 1. november valgte at fratage alle tillidsrepræsentanter deres hverv.

Dansk Jernbaneforbund mener, at DSB vil forringe medarbejdernes indflydelse.

Det handler blandt andet om, i hvor høj grad de tillidsvalgte skal inddrages i planlægning af det daglige arbejde og ferieplanlægning.

- DSB ønsker grundlæggende en ny virksomhedskultur, hvor medarbejderne ikke længere tages med på råd, men i langt højere grad blot handler efter diktat, skrev Dansk Jernbaneforbund fredag på sin hjemmeside.

350.000 personer bruger ifølge DSB hver dag S-toget.

/ritzau/