Sådan foregår det

* "Shortselling" er det engelske udtryk for spekulation i kursfald i en aktie eller et andet værdipapir.

* Traditionel aktiehandel går ud på at købe en aktie til en lav kurs og sælge den til en højere. Med shortselling har investorer mulighed for at tjene penge på den modsatte bevægelse.

* I praksis skal investoren først låne aktierne et sted. Det sker typisk via en depotbank - og koster et gebyr eller en rente.

* Derefter sælger investoren aktierne i markedet.

* Senere køber investoren aktierne igen og afleverer dem tilbage til den retmæssige ejer.

* Hvis aktien i mellemtiden er faldet i pris, kan investoren stikke forskellen i lommen som indtjening. Hvis den til gengæld er steget i værdi, skal investoren selv dække forskellen.

Kilder: Finanstilsynet, Ritzau Finans.

