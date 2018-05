Sådan kan retssagen om vandmiljøet ende:

* Sagen er anlagt ved Vestre Landsret af Bæredygtigt Landbrug mod staten. Siden har Landbrug Fødevarer tilsluttet sig.

* Formålet er at få landsretten til at videresende sagen til EU-Domstolen for at afgøre, om staten har undladt at oplyse om omkostningerne ved vandmiljøplanerne.

* Hvis domstolen formentlig i løbet af 2019 siger ja til det, skal landsretten følge afgørelsen.

* Dermed skal de danske myndigheder lave vandplanerne om eller tilpasse dem efter EU-domstolens anvisninger.

* Hvis landsretten siger nej til at sende sagen til Luxembourg, så fortsætter sagen som en syn og skøn-sag ved Vestre Landsret.

* Det vil blive en betydeligt mere langtrukken sag, da parterne hverken er enige om de spørgsmål, der skal besvares, eller om de uvildige personer, der skal udpeges som skønsmænd.

* Dermed er en afgørelse i 2020-21 mere sandsynlig.

Kilde: Bæredygtigt Landbrug

/ritzau/