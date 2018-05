Sådan stemmer lærerne

* Urafstemningen om den nye overenskomst for lærerne blev skudt i gang klokken 08.00 fredag.

* Den løber til klokken 16.00 søndag den 3. juni.

* De kommunalt og regionalt ansatte lærere og undervisere kan vedtage eller forkaste aftalen ved simpelt flertal.

* De statsligt ansatte kan også stemme, men her er der kun tale om en vejledende urafstemning.

* Der kan stemmes ja eller nej. Det er ikke muligt at stemme blankt.

* Afstemningen foregår digitalt - lærerne får tilsendt et link via e-mail eller kan logge ind via lærerforeningens hjemmeside.

* Resultatet ventes offentliggjort mandag den 4. juni om eftermiddagen.

Kilder: Danmarks Lærerforening, Folkeskolen.

/ritzau/