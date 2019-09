Sådan blev statskassen snydt for milliarder

* Et større organiseret netværk af selskaber i udlandet har tilsyneladende søgt om at få udbetalt udbytteskat på baggrund af fiktive aktiebeholdninger og forfalsket dokumentation.

* Selskaber i udlandet skal ikke betale skat af udbyttet af deres danske aktier i Danmark, mens skatten for danske selskaber er på 27 procent.

* Svindlen er angiveligt sket ved, at selskaberne har søgt om at få tilbagebetalt udbytteskat uden have ejet de aktier, som de vil have tilbagebetalt skat for.

* Skattestyrelsen har anlagt 470 civilretlige sager med et samlet krav på 12,7 milliarder kroner. Retssagerne er anlagt i blandt andet USA, Storbritannien, Malaysia og Dubai.

* I tillæg til de 12,7 milliarder kroner, der menes at være svindlet for, har Skatteministeriet fundet, at der uberettiget er blevet udbetalt op til 940 millioner kroner til udenlandske aktører via den såkaldte bankordning.

* Af disse 940 millioner hidrører en stor del fra sagen om Nordeas refusion til den canadiske pensionskasse Hoopp.

Kilder: Skattestyrelsen, DR, Politiken, Ritzau.

/ritzau/