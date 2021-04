Salg af spillekort og brætspil hjælper Hasbro til overskud

Selv om nogle af Hasbros brands er relativt gamle, er de fortsat populære blandt forbrugerne, viser regnskab.

Under coronapandemien har samlekort og brætspil oplevet en stor popularitet hos forbrugere, som har opholdt sig mere derhjemme.

Den efterspørgsel er fortsat i de første tre måneder af 2021, viser det seneste regnskab fra den amerikanske underholdningskoncern Hasbro.

Hasbro er kendt for blandt andet at stå bag kortserien "Magic: The Gathering" og brætspillet "Dungeons Dragons".

Selv om begge brands er flere årtier gamle - Dungeons Dragons er faktisk fra 70'erne - så er forbrugerne langtfra blevet trætte af dem.

Ud af en samlet omsætning på 6,9 milliarder kroner står den produktkategori, der omfatter blandt andet "Magic: The Gathering" og "Dungeons Dragons", for 1,5 milliarder kroner. Det er en stigning på 15 procent i forhold til sidste år.

Det stigende salg er med til at give Hasbro et overskud på 715 millioner kroner. Det er en stor forbedring fra sidste års underskud på 429 millioner kroner.

- Vores første kvartal gav en god start på året. Hele holdet var med til at sikre fremgang i omsætningen og indtjeningen, siger Deborah Thomas, finanschef i Hasbro, i en kommentar til regnskabet.

Foruden spillekort og brætspil står Hasbro også bag en række andre produkter. Det drejer sig om eksempelvis legetøjsvåbenserien Nerf, Transformers-legetøj, G.I. Joe og My Little Pony.

Hasbro er på grund af sine produkter og sit kundesegment en stor konkurrent til danske Lego, der ligeledes henvender sig til særligt børn og unge.

/ritzau/