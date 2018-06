Salg i Danmark er et lyspunkt i svært kvartal for H&M

Mens andet kvartal i H&M ifølge topchefen var utilfredsstillende, så er udviklingen på nogle markeder positiv.

Salget var utilfredsstillende på en række af den svenske tøjgigants H's markeder i andet kvartal af det skæve regnskabsår 2017/2018.

- På en række markeder udviklede salget dog positivt: I Sverige, Norge, Danmark og Østeuropa voksede vi betydeligt hurtigere end markedet, siger selskabets topchef, Karl-Johan Persson, i en kommentar til regnskabet.

Han konstaterer dog samtidig, at kvartalet alt i alt var utilfredsstillende.

Mens omsætningen steg en smule i andet kvartal, så faldt overskuddet til gengæld.

Det skyldes blandt andet, at H M er ved at omstille sin logistik til at være mere effektiv, fleksibel og hurtig.

Omstillingen går i en periode ud over salget på nogle markeder som USA, Frankrig, Italien og Belgien, lyder det.

/ritzau/