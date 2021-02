Salget af busser og andre køretøjer er startet svagt i år

I januar blev der ikke solgt en eneste bus målt på antallet af nyregistreringer. Sidste år blev der solgt 47.

Salget af busser har langtfra været imponerende i den første måned af året.

Hvor der i januar 2020 blev indregistreret i alt 47 busser, så blev der i januar 2021 ikke indregistreret en eneste bus.

Det oplyser De Danske Bilimportører i en pressemeddelelse.

Selv om der ikke blev indregistreret nogen busser i januar, så forventer De Danske Bilimportører ikke, at det er ensbetydende med, at der er udsigt til et sløjt år for bussalget.

- Udviklingen i bussalget skal som altid tages med en række forbehold, da vi analyserer relativt små tal, og da enkelte leverancer eller udeblivelsen af samme kan påvirke udviklingen markant.

- Som følge af at mange trafikselskaber udskød deres køb af nye busser i 2020, er der forventninger om et fornuftigt bussalg i 2021, lyder det fra De Danske Bilimportører.

Det er ikke kun salget af busser, der er kommet svagt fra start i år.

Salget af personbiler, varebiler og lastbiler har ligeledes været lavere i januar i år end samme måned sidste år.

Målt på antallet af nyregistreringer er antallet af personbiler i januar i år faldet med 45,1 procent til 10.256.

Samtidig er antallet af solgte varebiler faldet med 26 procent til 2066, mens antallet af solgte lastbiler er faldet med 14,3 procent til 360.

De Danske Bilimportører peger på flere årsager til det faldende salg af de forskellige typer køretøjer. For salget af varebiler kan det eksempelvis have spillet ind, at der har været fortsatte uklarheder omkring nye afgifter.

- Den 4. december kom der en ny, politisk aftale om afgifterne på person- og varebiler, siger Mads Rørvig, administrerende direktør i De Danske Bilimportører, i pressemeddelelsen.

- Imens forholdene for personbiler relativt hurtigt var klare, udestod der selv i januar fortsat væsentlige spørgsmål i forhold til varebilerne.

- De to forhold forklarer den sløve start på året. På trods af en dårlig start på året, forventer vi dog ikke et lavere salg i 2021, siger Mads Rørvig.

For det lavere salg af personbiler peger direktøren på, at bilforhandlerne i januar i år har været ramt af coronarestriktionerne, der har betydet, at flere af forhandlerne ikke må tage imod kunder.

I øjeblikket står restriktionerne til at vare frem til og med 28. februar.

