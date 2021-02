Salget af høreapparater er faldet for Demant under corona

Corona har haft betydning for, om folk er taget til audiolog. Det har kostet salg og indtjening for Demant.

Som følge af coronaudbruddet var der mange, der endte med ikke at gå til en audiolog i store dele af 2020.

Det har kostet på salget hos den danske virksomhed Demant, der blandt andet producerer høreapparater. Det viser selskabets årsregnskab.

Samlet har Demant sidste år omsat for 14,5 milliarder kroner. Det er et fald på tre procent i forhold til året før.

Størstedelen af omsætningen henter Demant fra sin høreapparatforretning, der sidste år har omsat for 13,2 milliarder kroner. Det var 12 procent lavere end et år tidligere.

Af regnskabet fremgår det, at høreapparatforretningen var hårdest ramt i den første halvdel af 2020. Det var her, at coronaudbruddet første gang medførte en global nedlukning.

På grund af nedlukningen og smitterisikoen var der mange, som i første halvdel af 2020 valgte ikke at besøge deres audiolog for at få et høreapparat.

Men i anden halvdel af 2020 blev forbrugerne tilsyneladende mere komfortable med det, og det har hjulpet på salget af Demants høreapparater.

Dertil har selskabet haft succes med sit salg af headset- og audioløsninger, der har oplevet stor efterspørgsel på grund af hjemsendelser under coronakrisen.

- Det glæder mig at se, hvordan hele vores globale organisation har styret Demant igennem et år, der har været præget af de værste vilkår nogensinde på markedet for høresundhedsløsninger.

- Første halvår var hårdt, men i andet halvår oplevede koncernen en stærk bedring - ikke mindst takket være succesen i Epos, vores nye brand inden for premium-audioløsninger, siger Søren Nielsen, koncernchef og administrerende direktør for Demant, i en skriftlig kommentar.

For hele 2020 tjente Demant 1,1 milliarder kroner. Det var 23 procent lavere i forhold til året før.

