Salget af huse er det største i mere end 15 år

Det lave renteniveau og den økonomiske fremgang har bidraget til at give mange bolighandler i tredje kvartal.

I tredje kvartal er der solgt det største antal huse i mere end 15 år.

Det fremgår af tal fra Finans Danmark, der er interesseorganisation for den finansielle sektor.

Samlet set er der fra juli til september blevet solgt 12.109 huse. Det er ikke set større i de snart 16 år, Finans Danmark har ført statistik med hushandlerne.

Sideløbende med det stigende antal hushandler er gennemsnitsprisen for de solgte huse også steget.

Den gennemsnitlige kvadratmeterpris er nu 14.129 kroner per kvadratmeter. Også det er rekord ifølge Finans Danmarks tal.

- Det lave renteniveau og den generelle fremgang i økonomien bidrager til, at efterspørgslen på huse er høj.

- Derfor er det ikke overraskende, at salgspriserne er steget, og at de er kommet over niveauet fra før finanskrisen, siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, i en pressemeddelelse.

/ritzau/