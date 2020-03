Salget af vin og spiritus er faldet under coronaudbruddet

I landets store dagligvarekæder er salget af vin og spiritus dykket fem procent under coronaudbrud.

Der er røget mindre vin og spiritus i indkøbskurvene de seneste uger, hvor coronaudbruddet har sat sit præg på Danmark.

Siden 11. marts er salget faldet med fem procent hos landets tre største dagligvarekæder, Coop, Salling Group og Dagrofa, sammenlignet med samme periode sidste år.

Det oplyser Vin Spiritus Organisationen i Danmark (VSOD), der har tallene fra de tre kæder.

VSOD er en brancheorganisation for importører, grossister og producenter af vin og spiritus i Danmark.

Ud over et lavere salg i butikker påpeger Carsten Suhrke, der er formand for VSOD, at salget til barer, caféer og restauranter helt er forsvundet, da de skal holde lukket i øjeblikket.

Omkring 20 procent af det samlede forbrug af vin og spiritus bliver drukket på barer, caféer og restauranter.

- Derudover har de danske grænser været lukket, hvilket har ramt grænsehandlen, hvor en ret stor del af danskernes hjemmeforbrug stammer fra, siger Carsten Suhrke.

Hos Coop, der står bag blandt andet Kvickly, Superbrugsen og Fakta, fortæller analysechef Lars Aarup, at salget af vin og spiritus er faldet 5-12 procent siden 11. marts. Coop vil ikke oplyse ølsalget.

Det har mandag ikke været muligt at få tal fra Salling Group, som står bag Føtex, Bilka og Netto.

Hos Bryggeriforeningen har man ikke aktuelle tal for ølsalget i landets butikker i de seneste uger.

Men de danske bryggerier er også ramt af, at både grænsehandlen ligger stille, og at salget til caféer, restauranter og hoteller er mere eller mindre forsvundet.

Carsten Suhrke fra VSOD vurderer med baggrund i tallene, at danskernes samlede forbrug af alkohol har været faldende de seneste uger.

- Der kan selvfølgelig være nogle, som bruger af hjemmelageret. Men når vi både ser et fald i salget i butikker, og at salget i barer og restauranter samt grænsehandlen er helt væk, så må forbruget være faldende, siger han.

Han nævner, at mange også har aflyst fester, fødselsdage og besøg af venner og familie. Det kan også spille ind på forbruget af alkohol.

