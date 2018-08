Salget vokser hos Grundfos - men råvarer og valuta koster dyrt

Omsætningen stiger hos Grundfos, men indtjeningen følger ikke med i samme takt.

Dyrere råvarer og ugunstige valutakurser koster på bundlinjen hos pumpekoncernen Grundfos i første halvår, hvor resultatet faldt i forhold til samme periode som sidste år.

Det sker, selv om omsætningen samtidig stiger. Det viser regnskabstal, som selskabet har offentliggjort.

- Vi er begejstrede for vores stærke organiske salgsvækst, men vores EBIT (resultat før skat og renter, red.) for første halvår har været negativt påvirket af valutakursudsving og kraftigt stigende råvarepriser, siger topchef i Grundfos Mads Nipper i en meddelelse.

Omsætningen steg til 12,8 milliarder kroner mod 12,2 milliarder kroner i første halvdel af 2017.

Resultat før skat faldt derimod til 964 millioner kroner mod knap 1,1 milliard kroner i samme periode 2017.

Det er altså stigende priser på råvarer som stål, kobber og aluminium, som Grundfos bruger i sin produktion, der er med til at trække ned i resultatet.

Valutakurser har også stor effekt hos Grundfos, der sælger sin produkter over hele verden, men aflægger regnskab i danske kroner.

Salget vokser på de fleste markeder, fremhæver Grundfos. Dog er der især solid vækst i salget til Kina, USA, Storbritannien og Tyskland.

Selv om indtjeningen er presset, understreger Mads Nipper, at Grundfos fortsætter med at føre sin strategi ud i livet. Det betyder fortsat fokus på at vinde globale markedsandele og på investeringer i for eksempel digitalisering af virksomheden.

Strategien frem mod 2020 præsenterede Mads Nipper selv i 2015, ikke længe efter han trådte til som topchef.

En del af strategiens mål er, at indtjeningen skal styrkes.

