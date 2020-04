Samsung forventer lavere overskud på grund af coronakrise

Usikkerhed som følge af coronakrisen vil vare ved ind i andet halvår, lyder det fra elektronikgigant.

Verdens største producent af smartphones og hukommelseschips, det sydkoreanske Samsung Electronics, slap gennem første kvartal med en beskeden nedgang i overskuddet trods coronaviruspandemien.

Det fremgår af en meddelelse fra selskabet onsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

I de tre første måneder af året faldt overskuddet efter skat med 3,1 procent fra et år tidligere til 4,88 billioner won. Det svarer til 27,5 milliarder kroner. Omsætningen steg i perioden med 5,6 procent til 55,3 billioner won.

I andet kvartal forventer Samsung et dårligere resultat som følge af coronakrisen. Producenten tilføjer, at "usikkerheden udløst af Covid-19 vil vare ved i andet halvår".

- Salget og overskuddet fra mobiltelefoner og fjernsyn ventes at falde betragteligt, fordi Covid-19 påvirker efterspørgslen og fører til lukninger af butikker og fabrikker globalt, skriver selskabet.

Derimod forventer det et stabilt salg af hukommelseschips. I første kvartal oplevede Samsung en stigende efterspørgsel på chips til computere og servere, fordi millioner af mennesker verden over er blevet tvunget til at ændre deres hjem til kontorer under pandemien.

- I andet kvartal vil virusset påvirke Samsung kraftigere, fordi det begyndte at sprede sig til Europa og USA i begyndelsen af marts, siger analytiker Park Kang-ho fra finanshuset Daishin Securities til nyhedsbureauet Reuters.

Samsung Electronics er flagskibet i den enorme Samsung Group, som er det suverænt største af Sydkoreas familieejede konglomerater.

/ritzau/