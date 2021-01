Samsungs nye smartphone er markant billigere end normalt

Sydkoreanske Samsung har netop præsenteret sin nye smartphone-serie, og telefonerne er blevet billigere.

Torsdag har smartphone-giganten Samsung Electronics præsenteret selskabets nye flagskibsserie Galaxy S21.

Der er tale om tre nye telefoner, Galaxy S21, S21+ og S21 Ultra i tre forskellige størrelser.

De nye telefoner har den nyeste teknologi, og den dyreste model, S21 Ultra, der kommer til at koste ned til 9800 kroner, vil uden tvivl tiltrække Galaxy-fans, fortæller John G. Pedersen, der er chefredaktør for meremobil.dk

Ikke mindst fordi, at modellerne nu er blevet billigere, end man hidtil har set. Den billigste model - S21 - vil koste 6600 kroner.

- Samsung har sat prisen ganske markant ned i år. Der er ingen tvivl om, at telefoner er blevet alt for dyre, uden at det har givet mening. Så vi kan håbe på, at andre følger med den vej, siger han.

- Nu kan man få en topmodel til 6600 kroner, og der kommer man i gang med den nyeste teknologi, men der er samtidig ikke sparet på noget. Normalt plejer man at skulle gå på kompromis med de billigere, siger John G. Petersen.

I tidligere serier - eksempelvis S20 fra sidste år - har telefonerne været flere tusind kroner dyrere. En ultra-model kostede sidste år 11.700 kroner ved salgsstart, men samme nyere model koster nu kun 9800 kroner, når den kommer i salg.

Den nye serie blev torsdag præsenteret på verdens største messe for forbrugerelektronik, CES. Det afholdes normalt med stort fremmøde i Las Vegas, men er i år en virtuel begivenhed som følge af covid-19.

John G. Pedersen vurderer, at telefonerne har et bedre kamera end en anden populær smartphone, iPhone, men den nye Galaxy-serie kommer ikke til at hive en masse iPhone-fans over til Samsung.

- Samsung sætter en tyk streg under, de stadig kan lave noget, der virkelig rykker. Jeg er ret positiv.

- Der er ingen tvivl om, at det er den her man køber som Samsung-fan. Så selvfølgelig kan den konkurrere med iPhone, men den kommer ikke til at trække en hel masse iPhone-brugere over. Det kommer ikke til at ske, siger han.

Prisreduktionen betyder ifølge John G. Petersen, at en række andre smartphone-producenter er nødt til at tænke sig om.

- Det er et stærkt kort for dem, at man kan få en topmodel for 6600 kroner. Det betyder også, at konkurrenterne i det prisfelt skal tænke sig om.

- Der er jo ingen, der vil købe en mindre kendt kinesisk telefon til 6000 kroner, hvis de kan få et veletableret varemærke til 6600 kroner. Prisforskellen var større tidligere, siger han.

/ritzau/