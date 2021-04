SAS ansætter hollænder som ny topchef

Som afløser for Rickard Gustafson har SAS udpeget hollænderen Anko Van der Werff.

Det bliver en hollænder, der fremover kommer til at styre retningen for det skandinaviske luftfartsselskab SAS.

I en meddelelse fortæller selskabet således, at det har ansat Anko Van der Werff som sin nye administrerende direktør.

45-årige Anko Van der Werff er hollandsk statsborger og kommer fra en ledende stilling i det latinamerikanske flyselskab Avianca Holdings.

Anko Van der Werff begynder i SAS senest 15. juli 2021.

I SAS kommer han til at afløse Rickard Gustafson, der tidligere i år kunne fortælle, at han forlader SAS til fordel for den svenske kuglelejeproducent SKF.

I løbet af maj overdrager Rickard Gustafson sine opgaver i SAS til kommerciel direktør Karl Sandlund. Han bliver midlertidig topchef, indtil Anko Van der Werff tiltræder.

/ritzau/