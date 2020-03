SAS beder sine ansatte skære 20 procent af lønnen

Coronavirus har en negativ konsekvens på flyselskaber, som kommer under økonomisk pres.

Luftfartsselskabet SAS beder sine ansatte gå 20 procent ned i løn i en periode på tre måneder.

Det fremgår af en intern e-mail fra SAS' personalechef, som er sendt til de ansatte tirsdag eftermiddag.

Det skriver det norske erhvervsmedie Dagens Næringsliv.

- SAS vil invitere ledelsen i fagforeningerne til at diskutere muligheden for, at alle SAS-ansatte reducerer arbejdstiden med 20 procent og et tilsvarende cut i lønnen for en periode på tre måneder, skriver personalechef Carina Malmgren Heander i mailen ifølge Dagens Næringsliv.

Lønnedgangen sker på grund af den "nuværende markedssituation", hvor mange luftfartsselskaber er under økonomisk pres på grund af coronavirus, står der endvidere.

Arbejdstiden vil også blive reduceret tilsvarende, fremgår det ifølge Dagens Næringsliv af e-mailen.

Endvidere skriver Carina Malmgren Heander, at situationen påvirker "hele koncernen". Det fremgår dog ikke specifikt, om der også er tale om den danske afdeling.