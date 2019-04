SAS-chef: Piloters krav vil få udgifter til at eksplodere

SAS' piloter strejker, efter at det natten til fredag ikke var muligt at nå til enighed om ny overenskomst.

Det ville føre til en eksplosion i SAS' udgifter, hvis selskabet opfyldte piloternes krav.

Det fortæller SAS' administrerende direktør, Rickard Gustafson, til Ritzau Finans. Han ønsker ikke at sige, hvad det præcis ville koste luftfartsselskabet, hvis det opfyldte piloternes ønske om en lønstigning på omkring 13 procent.

- Jeg ønsker ikke at give et specifikt tal, men vi taler om et betydeligt beløb på hundredvis af millioner svenske kroner, siger han til Ritzau Finans.

Det er både SAS' danske, svenske og norske piloter, som er gået i strejke. Flere end 900 flyafgange er aflyst i Skandinavien i løbet af fredag og lørdag. Det berører 106.000 passagerer.

Konflikten sætter dog også sit spor i SAS' regnskab. Aktieanalysechef ved Sydbank Jacob Pedersen følger udviklingen i flybranchen, og han forventer, at SAS i år ville kunne levere et overskud på en million svenske kroner.

Konflikten koster dog mellem 75 og 100 millioner svenske kroner dagligt, vurderer han, og overskuddet vil altså være spist op i løbet af to uger.

For store indrømmelser fra SAS til piloterne vil dog også koste selskabet dyrt på sigt, mener Jacob Pedersen.

- Selv om SAS har leveret overskud i fire år, så er det ikke nogen badeferie. Selskabet er nødt til at spare penge hvert år for at tjene penge, siger han.

Det er netop det, som SAS' administrerende direktør har i tankerne. Rickard Gustafson henviser til, at flere luftfartsselskaber, der ikke har været konkurrencedygtige nok, har måttet dreje nøglen om de seneste år.

- Vi kan ikke have en omkostningseksplosion i vores selskab. Man kan ikke konkurrere i det europæiske luftfartsmarked i en sådan situation, siger han til Ritzau Finans.

Ved midnat natten til fredag var der deadline for at nå en aftale mellem de stridende parterne, der forhandlede i de tre nordiske lande. Kort inden kom et udkast til en aftale på bordet.

Det involverede bedre mulighed for piloterne til at påvirke deres vagtplaner samt en lønstigning på 2,3 procent.

Mens arbejdsgiversiden nikkede ja, var det ikke vilkår, som piloterne ville acceptere.

- Vi mente, at vi tilbød dem et meget attraktiv tilbud, men de besluttede at afvise det, og derfor endte vi i denne meget triste situation, siger Rickard Gustafson.

Der er endnu ikke indkaldt til nye forhandlinger mellem de stridende parter.

