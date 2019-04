SAS-direktør: Nu må vi alle sammen tage ansvar

SAS og piloter har ikke aftalt nye forhandlinger og har ikke mødtes, siden strejke startede 26. april.

Der er brug for, at både piloter og SAS viser ansvar og kommer tilbage til forhandlingerne, hvis flyselskabet skal tilbage på sporet.

Det siger SAS-direktør Rickard Gustafson til det svenske nyhedsbureau TT mandag, der er fjerde dag med strejke blandt selskabets piloter.

- Nu må vi begge tage ansvar og komme tilbage til forhandlingsbordet for at finde løsninger, som også gør, at selskabet har en fremtid efter den her konflikt.

- Vi gør alt, hvad vi kan, for at være kreative og finde på løsninger, som møder de områder, som pilotforeningen synes, er vigtige, siger Rickard Gustafson til TT.

SAS og piloterne har endnu ikke mødtes, siden strejken brød ud fredag 26. april, efter at parterne ikke kunne nå til enighed om indholdet af en ny overenskomst, og der er ikke aftalt nye forhandlinger.

Strejken har ført til et hav af aflysninger, og antallet vil runde 2800 tirsdag.

Stridens kerne mellem piloterne og SAS er løn og arbejdstid.

Blandt andet ønsker piloterne en større grad af forudsigelighed i deres vagtplaner og mere i løn.

Rickard Gustafson mener, at SAS har lagt attraktive tilbud på bordet, som alle er blevet afvist af piloterne.

Hos SAS Pilot Group, der repræsenterer piloterne, mener formand René Arpe, at bolden ligger hos SAS.

- Vi har fremsat mange forslag til SAS fra piloternes side, og de er alle blevet afvist.

- Vi er klar til at forhandle med SAS, men vi kræver, at der sker en holdningsændring hos ledelsen, så vi kan komme ind i reelle forhandlinger, siger René Arpe.

Både SAS og piloterne har tavshedspligt og kan derfor ikke fortælle om indholdet af de konkrete forslag, som parterne er kommet med til hinanden.

/ritzau/