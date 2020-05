SAS får milliardlån til krise: Danmark og Sverige kautionerer

I marts stillede Danmark og Sverige med en statsgaranti til et lån. Nu har SAS sikret sig pengene.

SAS har sikret sig et lån på 2,3 milliarder kroner, som skal hjælpe flyselskabet under coronakrisen.

90 procent af lånet er støttet af en statsgaranti fra Danmark og Sverige. Det oplyser SAS.

Lånet er kommet i stand, efter at Sverige og Danmark i marts besluttede at stille sikkerhed for et lån til det pressede flyselskab på 2,1 milliard danske kroner. Det endelige lån er dermed lidt højere.

Efterfølgende har det skullet godkendes af EU-Kommissionen grundet regler om statsstøtte, og nu har SAS sikret sig adgangen til pengene.

- Aftalen styrker vores finanser i en svær periode, hvor det meste af vores flåde står på jorden, siger Torbjørn Wist, der er finansdirektør for SAS, i en meddelelse.

SAS håber desuden at kunne få en norsk statsgaranti på 1,2 milliarder kroner.

/ritzau/